شكرا لقرائتكم خبر عن دخلت جينيس.. أديل تحطم رقمين قياسيين في ميونيخ بقيمة 100مليون إسترليني والان مع تفاصيل الخبر

انهارت أديل بالبكاء عندما أنهت حفلتها المذهلة في ميونيخ والتي تبلغ قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني في نهاية الأسبوع الماضي، حيث أعلنت أنها ستأخذ استراحة طويلة من الموسيقى.



اديل

ولكن خلال المجموعة الأخيرة من العروض، تمكنت أديل صانعة الأغاني، البالغة من العمر 36 عامًا، من تحطيم رقمين قياسيين أحدهما دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية رسميًا.

الأول حضور أكثر من 730 ألف معجب من جميع أنحاء العالم لرؤية الفنانة الفريدة خلال جولتها المكونة من عشر حفلات موسيقية في الهواء الطلق.

أقيمت الحفلات الموسيقية في الساحة المخصصة في Messe in Riem، والتي تم تصميمها خصيصًا لها،

وحسب ما نشر موقع الديلي ميل احتفل أكثر من ثلثي الزوار قبل وبعد العروض في عالم أديل المجاور، الأول من نوعه، بعروضه الترفيهية وخدمات تقديم الطعام المتنوعة.

مع بيع أكثر من 730 ألف تذكرة، وسجلت عروض أديل أعلى نسبة حضور لأي حفل موسيقي خارج لاس فيجاس، كما حققت أديل رقمًا قياسيًا استثنائيًا آخر، هذه المرة من خلال الأداء المذهل في عروضها في ميونيخ، فلقد تحققت موسوعة جينيس للأرقام القياسية كجزء من إقامة الحفلة الموسيقية، ووصفت شاشتها بأنها "أكبر شاشة LED خارجية مستمرة".

وقالت جوان برنت، المحكم الرسمي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية: "إنه لشرف كبير أن أقدم للمبدعة أديل لقب جينيس للأرقام القياسية، على الرغم من أن أديل ليست غريبة على تسجيل العديد من الأرقام القياسية لموسيقاها، إلا أن هذا الإنجاز يقف بعيدًا، ويحتفل برؤيتها الرائعة لإقامة "أديل في ميونيخ".

وأضافت "إن المؤثرات المرئية المخصصة، والمصممة خصيصًا لكل أغنية، رفعت الأداء حقًا بإضافة عامل "إبهار" لا يمكن إنكاره". لقد كان مكملاً مثاليًا لفن أديل الذي لا مثيل له. إنها مذهلة رسميًا ".

وأنهت أديل عروضها في ميونيخ يوم السبت الماضي وانهارت بالبكاء عندما ودعت معجبيها لتعلن استراحة طويلة من الموسيقى.

وأبلغت الجمهور عندما بدأت بالبكاء: "لدي 10 عروض لأقوم بها، ولكن بعد ذلك لن أراكم لفترة طويلة بشكل لا يصدق وسأبقيكم عزيزين في قلبي".