مروة صبري تهاجم إيناس الدغيدي بسبب المساكنة

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت الإعلامية مروة صبري التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد مهاجمتها المخرجة إيناس الدغيدي بسبب تصريحتها الأخيرة عن المساكنة وأنها خاضت هذه التجربة قبل زواجها.

إذا بليتم فاستتروا

وأكدت مروة صبري في برنامجها "قعدة ستات": "طالعة بتقولي أنا عشت المساكنة قدام الناس كلها، إذا بليتم فاستتروا، ربنا سترني مطلعش أنا أفضح نفسي وأقول كده قدام الناس كلها".

مروة صبري

تصريحات تودي فى داهية

وتابعت مروة صبري: "صدمة كبيرة لكل الناس بعد ما سمعت التصريحات دي ويمكن الناس واخدة على أن المخرجة إيناس الدغيدي جريئة وصريحة وحرة في تفكيرها ولكن مش للدرجة دي في حاجات مينفعش، في حاجات ممكن أسيب مساحة لأني أكون معاكي أو ضدك وفي وقت وكلام وتصريحات وإجابات تودي في داهية".

إيناس الدغيدي

وأشارت مروة صبري: "حضرتك مش محتاجة تريند خالص أنا عارفة أنك مبتحبيش تطلعي في البرامج وعارفه انك بترفضي إذا إنتي مش التارجت بتاعك تقولي حاجة تعملي تريند زي معظم الفنانين والفنانات اللي بيحبوا يطلعوا يعملوا بلبلة حواليهم عشان الناس والمواقع تجيب سيرتهم إنتي مش كده، وحتى لو كانت دي قناعاتك وإنتي شايفة أن دا تفكيرك اللي هو شاذ عن المجتمع والحياة لا يصح أنه يتقال مفيهوش اه أو لأ مرفوض جملة وتفصيلا،عيشتي المساكنة إنتي حرة داري على نفسك".

يشار إلى أن المخرجة إيناس الدغيدي قالت خلال لقائها في برنامج "القرار" من تقديم نادية الزعبي عبر قناة "الغد": "عشت المساكنة مع جوزي قبل ما أتجوزه قعدت 9 سنين بحبه، مش فاكرة عيشت المساكنة كام سنة لأن الموضوع من زمان".

وأضافت إيناس الدغيدي أنها لم تخض تجربة الزواج العرفي من قبل.