داليا صبور: ورشة إعادة الحكي تكتشف ذوات الفنانين وفرصة للتعرف على الآخر

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل الفنانة ومدربة الأداء المسرحي داليا صبور، ورشة "مسرح إعادة الحكي.. التمثيل التجسيدي"، والتي تستمر فعالياتها لمدة 5 أيام، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الحادية والثلاثين (دورة د. علاء عبد العزيز).

يتعمق المشاركين بتلك الورشة في عالم الحركة المجسدة باستخدام الأدوات الارتجالية التي توفرها تقنيات مسرح إعادة الحكي لچوناثان فوكس، والتي تمارس الآن على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، ويعد هذا شكلا تفاعليا من المسرح حيث يدعي الجمهور لمشاركة قصصهم من أجل مشاهدتها وهى تعاد تمثيلها أمام أعينهم بطريقة قد تشفي وتعيد وتبني شعورا طبيعيا بالمجتمع بين المتفرجين والممثلين.

وقالت الفنانة داليا صبور : إن الورشة عبارة عن محاولة أو مساهمة في اكتشاف ذوات الفنانين الداخلية عبر الحكي وبعض التدريبات، وهذا جزء من حالة مسرحية متكاملة تعتمد علي حكي الجمهور لقصصهم ليعيد الممثلين تمثيلها بآداهم الخاص، وبذلك تكون حالة تفاعلية متكاملة مشارك فيها الجمهور بشكل رئيسي في صناعة العمل الفني.

وأضافت "صبور": أتمني أن يكون لمسرح إعادة الحكي نصيب أكبر من المشاركة في الدورة المقبلة عبر عرض مشارك لتفعيل الفكرة ووصولها لأكبر قدر من الجمهور، ليس فقط لدورها الاجتماعي الكبير ولكنها فرصة للتعرف علي الآخر وخلق مساحة للتقارب الفكري، ولما تحمله من تحديات مغايرة لممارسة الارتجال والتواصل بين الممثل والجمهور.

من هي داليا صبور ؟

داليا صبور هي ممثلة ومدربة تمثيل، ومعالجة دراماتيكية وممارسة لمسرح المظلومين، درست العلاج بالدراما والمسرح العلاجي في جامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعد من أوائل الممارسين الذين أدخلوا مفهوم المسرح من أجل التغيير الاجتماعي إلى مصر عام 2005، وهي معالجة نفسية معتمدة بإشراف الدكتور بن ريفيرز، RDT، بالتعاون مع معهد تيرابوتيك سبايرال في فيرجينيا، وتقيم داليا بانتظام مساحة للعلاج بالدراما الفردية والجماعية، في عدة أماكن بالقاهرة، بالإضافة لتدريس فصول التمثيل.

مهرجان المسرح التجريبي

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.