أفلام من المسافة صفر تفتتح مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت إدارة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، الذي يعقد دورته الخامسة في الفترة من 6 إلى 13 سبتمبر الجاري، عن تنظيم برنامج خاص لأفلام مبادرة "أفلام من المسافة صفر" التي أطلقها المخرج الفلسطيني الكبير رشيد مشهراوي

وتهدف المبادرة لتوثيق المجازر التي ترتكبها سلطات الإحتلال الإسرائيلي في غزة، حيث سيشهد مهرجان الدار البيضاء العرض الأول لهذه الأفلام في المملكة المغربية وشمال أفريقيا.

مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي

وقالت فاطمة النوالي رئيسة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، إن المهرجان كان حريصا منذ الإعلان عن مبادرة "أفلام من المسافة صفر" على أن يكون أحد المنصات التي تعرض هذه الأفلام، خاصة أنها تعتبر توثيقا مرئيا بالغ الأهمية لما يحدث في غزة، موضحة أن المخرج الكبير رشيد مشهراوي رحب بعرض "أفلام من المسافة صفر" ضمن فعاليات الدورة الخامسة لكي يشاهدها جمهور مدينة الدار البيضاء.

وأشارت النوالي، إلى أنه وقع اختيارها على فيلم "لا" للمخرجة الفلسطينية الشابة هناء عليوة، وهو أحد أفلام المبادرة، ليكون فيلم افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، موضحة أن الفيلم مليئ بالبهجة رغم المآسي التي يعيشها سكان غزة.

وكشفت إدارة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، عن أعضاء لجان تحكيم النسخة الخامسة التي تنعقد في الفترة من 6 إلى 13 سبتمبر 2024، حيث تشهد دورة هذا العام تكريم عدد من نجوم الفن والاحتفاء بمسيرتهم السينمائية، وذلك خلال حفل الافتتاح ويأتي على رأسهم الفنان المصري حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

حسين فهمي وأيمن زيدان أبرز المكرمين

واختارت إدارة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، الفنان حسين فهمي لتكريمه في الدورة الخامسة ومنحه جائزة الإبداع الخاصة تقديراً لمسيرته السينمائية الحافلة ومساهمته الفائقة في صناعة السينما المصرية والعربية التي تمتد لأكثر من نصف قرن، كما يكرم المهرجان أيضاً هذا العام الفنان السوري أيمن زيدان، والممثلة المغربية جليلة التلمسي ومواطنها محمدالخلفي والكاتب والناقد اللبناني إبراهيم العريس.

كما كشفت إدارة المهرجان عن إقامة "ماستر كلاس" للفنان حسين فهمي على هامش فعاليات المهرجان والذي يُعد فرصةً حقيقيةً ليتحدث فيها للجمهور وصناع السينما وعشاقها عن أهم ملامح تجربته.