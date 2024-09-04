ماجد المهندس يشارك في فعاليات مهرجان الشيخ زايد.. الموعد والمكان

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي الفنان ماجد المهندس حفلا جديدا في الإمارات، على هامش فعاليات مهرجان الشيخ زايد، الذي يضم عدد كبير من الانشطة الترفيهية والفنية والثقافية والتراثية.

موعد حفل ماجد المهندس في مهرجان الشيخ زايد

يقام حفل ماجد المهندس في 16 نوفمبر بالعاصمة أبو ظبي، وسيتم طرح التذاكر غلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها قريبا.

معلومات حول مهرجان الشيخ زايد وسبب تسميته

يقام المهرجان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"

وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

تشهد فعاليات المهرجان هذا العام آلاف اللوحات الجديدة بالغة الثراء والتنوع للعديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والتراثية والرياضية والثقافية التي تجمع الأسر والأفراد وتجمع المواطنين والوافدين والسياح عبر أجواء من التلاقي والمتعة والمرح في مختلف الأنشطة والبرامج والفعاليات.

جاءت تسمية المهرجان تيمناً باسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الوالد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، ليكون الحدث منارة مهمة لإطلاع الزائرين المهتمين على إرث مؤسس الدولة. يحتفي المهرجان أيضاً بثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها الثري، من خلال عرض الحِرف اليدوية والتقليدية وفنون الأداء. يشكل الحي التراثي الإماراتي محور الجذب المركزي في المهرجان، حيث يستضيف المعارض الفنية والفعاليات والأسواق الشعبية.

فعاليات تراثية في مهرجان الشيخ زايد

تتضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد سباقات للهجن، وعروض الصقور، ومسابقات وعروضاً للألعاب النارية. أما منطقة التراث العالمي فهي من المعالم البارزة الأخرى التي يُعرض فيها التراث المعماري والحِرف اليدوية، والمنتجات والفنون التقليدية من دول أخرى.