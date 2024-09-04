عمر خيرت .. حكاية «متمرد»|موسيقاه تنقل الروح إلى عنان السماء

ياسر رشاد - القاهرة - «عفوًا أيها القانون، الخواجة عبدالقادر، خايف من بكره ليه، مسألة مبدأ، 100 سنة سينما»، مقطوعات موسيقية غمرت قلوب عدد هائل من محبي الموسيقار الكبير عمر خيرت، الذي حفر حروف اسمه من الذهب في عالم الموسيقى العربية.

عمر خيرت ، صاحب الأنامل الذهبية، وأشهر الموسيقيين المصريين، عُرف بمقطوعاته الموسيقية التي أحبها الجمهور وكان جزءًا كبيرًا منها تترات مسلسلات نجح في تأليف الموسيقي التصويرية لها بطريقة مميزة خاصة به، إذ استطاع دمج الموسيقي الأوركسترالية الغربية بالأنغام الشرقية مستخدما آلات جديدة مثل "البيانو والأكسليفون وآلات النفخ كالكلارنيت والأبوا والساكس"، بجانب الآلات الشرقية المميزة كالأكورديون الشرقي والعود والقانون والكمان ومن أهم هذه الأعمال «قضية عم أحمد، البخيل وأنا، ضمير أبلة حكمت، غوايش، ليلة القبض علي فاطمة» .

عمر خيرت

نجح عمر خيرت، في الدمج بين الحقيقة والسراب، إذ قام بإعادة توزيع الأغاني التي لحنها محمد عبد الوهاب مثال: «أنت عمري، وإمتى الزمان يسمح» وأعطت موسيقاه مذاقًا مختلفا للأغاني، ما جعل موسيقار الأجيال يوجه له الحية والشكر معتبرها من أكبر الهدايا التي حصل عليها .

عمر خيرت

حكاية «المتمرد» عمر خيرت

عمر خيرت، مؤلف موسيقي، موزع، عازف بيانو مصري، ويُعدّ من أشهر الموسيقيين المصريين في الوقت الحاضر، مواليد 11 نوفمبر 1948 في حي السيدة زينب بالقاهرة.

نشأ «خيرت» وسط أسرة مثقفة ومحبة للفنون، فعمه هو أبو بكر خيرت مؤسس الكونسرفتوار المصري الذي أثرى المكتبة الموسيقية المصرية بأعمال سيمفونية رائعة، واكتملت ثمارها بعمر خيرت الذي سار على خطى شقيق الوالد، عشق الموسيقى والبيانو منذ الصغر، جعلته الموهبة أن يكتشف مناطق موسيقية جديدة في إحساس وذكريات وقوة الشخصية المصرية.

عمر خيرت

أما عن العمود الفقري للعائلة وهو الجد محمود عبد الرحيم خيرت الذي، اهتم بالفنون والشعر والأدب والموسيقى، ومن كثرة حبه للفن خصص صالون دائم يجمع رموز الفن والثقافة وقتها بالقاهرة، ومن بينهم: «فنان الشعب سيد درويش، محمود مختار والأديب المنفلوطي».

وإذا جاء الحديث عن والده، فكان مهندساً معمارياً متخصصاً في فنون العِمارة الإسلامية وبناء المساجد، أما الجانب الموسيقي فهو عازفاً للبيانو وظل مواظباً عليه حتى لاقى أنفاسه الأخيرة .

عمر خيرت .. درس الموسيقى على يد عازف إيطالي

اشتعلت علاقة حب بين عمر خيرت والبيانو، إذ درس العزف بالكونسرفتوار على يد البروفيسور الأيطالي «كارو» إلى جانب دراسته للنظريات الموسيقية، وانتقل مرحلة التأليف الموسيقي في كلية ترينتي بلندن إلى أن اكتملت ملامح شخصيته الموسيقية المستقلة كمؤلف محترف يصوغ رؤاه الموسيقية الخاصة بجمل موسيقية مميزة تتسم بالعمق والثراء والتدفق.

عمر خيرت

عمر خيرت

علاقة عمر خيرت بفرقة ليى بُتي شا - Les petits chats

انضم عمر خيرت في بداياته لفرقة «ليى بُتي شا - Les petits chats» وهي فرقة تعزف موسيقى الروك نشأت في مطلع ستينيات القرن الماضي، ومن أشهر أعضائها الفنان الراحل عزت أبو عوف وشقيقاته، كان عازفًت للدرامز ضمن الفريق، ومن أشهر مؤلفاته وقتها: «الخادمة، رابسودية عربية» .

ظهر عمر خيرت بوجه جديد للجمهور في عام 1983 عن اتجاهه لأول مرة للموسيقى التصويرية بـ فيلم «ليلة القبض على فاطمة» ومن بعدها كان ماركة مميزة في عدد كبير من موسيقى الأعمال التلفزيونية والسينمائية في منتصف الثمانينات وبداية التسعينيات .

تعاون جمع عمر خيرت بنجوم الغناء

تعاون عمر خيرت مع كبار المطربين وتلحين أغانيهم سواء كانت أغاني منفردة أو في إطار أعمال سينمائية مثل: «محمد منير، علي الحجار، انغام، حنان ماضي، هاني شاكر، لطيفة».

مازال عمر خيرت يغرد منفردًا في عالم الموسيقى بل وأضاف بلمساته السحرية وأنامله الذهبية خلطة سرية لمعزوفات وأغاني تترات مسلسلات، ما جعلته لا يملك منافسًا طوال مسيرته الفنية .