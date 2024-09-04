تميزت فى الدراما أكثر من السينما.. من هي فادية عبد الغني ؟

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت الفنانة فادية عبد الغني التريند خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريحاتها الأخيرة.

معلومات عن فادية عبد الغني

ولدت الفنانة فادية عبد الغني (26 ديسمبر 1961 -)، بدأت التمثيل في عام 1978 وذلك عن طريق المسلسلات الدينية كمسلسل على هامش السيرة ومسلسل محمد رسول الله، تخرجت من «المعهد العالي للسينما» قسم تمثيل في عام 1984، وهي متزوجة من رجل الأعمال «فريد عبد الغني» ولها منه «سارة» و«محمد».

وقدمت الكثير من الأدوار الفنية المتنوعة ما بين الكوميدي والتراجيدي على شاشات التليفزيون والسينما، وعرفت ايضا بأدوارها التى تغلب عليها الطابع الاسري، كما انها تميزت فى الدراما أكثر من السينما.

فادية عبد الغني

مسلسلاتها

دلع بنات.

على هامش السيرة.

محمد رسول الله.

أبناء العطش.

مسافرون.

الأحباب والمصير.

على الزبيق.

هالة والدراويش.

الدنيا وردة بيضاء.

فادية عبد الغني

الثعلب.

محمد رسول الله إلى العالم.

المال والبنون - جزئين.

لا.

قالوا في الأمثال.

شقة الحرية.

لعبة كل يوم.

أولاد الأصول.

حواء والتفاحة.

حكايات مستر أيوب ومسز عنايات.

نصف ربيع الآخر.

سنوات الشقاء والحب.

السيرة الهلالية.

التوأم.

خلف الأبواب المغلقة.

أمشير.

حروف النصب.

الوتد.

سوق العصر.

عائلة الحاج متولي.

حلم ابن السبيل.

العصيان - جزئين.

رحلة العمر.

ملفات سرية.

العمة نور.

عواصف النساء.

سوق الزلط.

فادية عبد الغني

الفاضي يعمل إيه - برنامج كوميدي.

حرب الجواسيس.

تاجر السعادة.

قاتل بلا أجر.

الهروب من الغرب.

بشرى سارة.

أكتوبر الآخر.

نعم ما زالت آنسة.

المواطن إكس.

عابد كرمان.

كاريوكا.

خطوط حمراء.

طرف ثالث.

ابن النظام.

السيدة الاولى.

العميل 1001.

دايماً عامر

فادية عبد الغني

الأفلام

الحقونا.

فارس ظهر الخيل.

يا أنا يا خالتي.

فادية عبد الغني

المسرحيات

1998 - بوبي جارد.