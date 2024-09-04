بإطلالة جريئة.. نادية الجندي تتألق في أحدث ظهور لها أمام البحر والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تألقت الفنانة نادية الجندي في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا مؤخرًا، أثناء قضاء إجازتها الصيفية.

ونشرت نادية الجندي صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، بدت جريئة ومتألقة كعادتها.

ونالت الصور إعجاب رواد موقع "انستجرام"، وجاءت التعليقات، كالتالي: "نجمة الجماهير ملكة القلوب"، "الجمال كله والاناقة"، "نجمة الجماهير"، "الفنانة الجميلة المتميزة دائما"، "برنسيسة السينما".

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة نادية الجندي هو مسلسل سكر زيادة الذي ضم عدد كبير من النجوم منهم نبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر وبيومي فؤاد وغيرهم، وتم عرضه خلال شهر رمضان عام 2020.

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