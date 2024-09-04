"العلاج بـ3 مليون دولار".. محمد أنور يناشد بعلاج طفل مصاب بـ"ضمور العضلات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

ناشد الفنان محمد أنور جمهوره ومتابعيه والمؤسسات الكبرى، التكفل بعلاج طفل مصاب بمرض نادر وهو ضمور العضلات.

ونشر أنور، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، صورة تجمعه بـ علي، وكتب: "علي مريض مرض نادر (ضمور العضلات دوشين) والابن الوحيد لوالدته بعد ١٨ سنه من عدم الإنجاب.. علي محتاج يسافر الإمارات في أقرب وقت ممكن لكن تكلفة العلاج ٣ مليون دولار ولذلك نناشد بالتكفل بالعلاج الجيني".

يجسد محمد أنور دور البطولة لأول مرة في مسلسل "ديبو"، المقرر عرضه على منصة "Yango Play" خلال الفترة المقبلة، بعد مشاركته خلال الفترة الماضية بعدد من الأعمال الفنية ما بين التليفزيونية والسينمائية وحتى المسرحية وتعاون خلالها مع نخبة من ألمع النجوم.

يذكر أن آخر مشاركات محمد أنور كانت بفيلم "جوازة توكسيك" بطولة النجمة ليلى علوي ويعرض حاليًا بدور العرض السينمائي في مصر.

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