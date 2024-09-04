مشروع فيلم "حتى بالعتمة بشوفك" يحصل على جائزتين في ورشة فاينال كات فينيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ضمن أنشطة شركاء مركز السينما العربية في الدورة 81 من مهرجان فينيسيا السينمائي، حصل مشروع فيلم "حتى بالعاصمة بشوفك" للمخرج اللبناني نديم تابت، على جائزتين لدعمه في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وتشارك في منح الجائزة كل من MAD Solutions ومهرجان الجونة السينمائي ضمن فعاليات ورشة فاينال كات فينيسيا.

فيلم حتى بالعتمة بشوفك من إخراج نديم تابت الذي يشارك في كتابة السيناريو مع أنطوان واكد وجمال بلماحي، يدور الفيلم حول طارق، شاب سوري هارب من بلاده، يجد عملًا في موقع بناء في غابة بالقرب من قرية لبنانية، ويكتشف معاداة السكان المحليين للعمال بسبب ذكريات الاحتلال العسكري السوري في التسعينيات. ومع تقدم أعمال البناء، تقع أحداث غريبة، ويشتبه العمال السوريون في قيام القرويين بأعمال تخريبية، مما يؤدي إلى تفاقم التوتر.

الفيلم من بطولة زياد جلاد، مارلين نعمان، مايا داغر، مو لطوف، حسن دوبا، ومحمد زرزور، وهو إنتاج مشترك بين جورج شقير، أنطوان واكد، إيلي الصعيبي، أرنو دوميرك.

وتتمثل جائزة MAD Solutions في خدمات الترويج والتوزيع للفيلم في العالم العربي لفيلم روائي طويل بدعم قيمته 10 آلاف دولار أمريكي، أو فيلم وثائقي طويل بدعم قيمته 3 آلاف دولار أمريكي. أما مهرجان الجونة السينمائي فيقدم جائزة نقدية بقيمة 5 آلاف دولار أمريكي لمشروع عربي.

وأقيمت ورشة فاينال كات فينيسيا خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2024 في ليدو دي فينيسيا، وشارك في دورة هذا العام 7 مشاريع أفلام من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينها 4 مشاريع من العالم العربي. يقوم صناع الأفلام بعرض مشاريع الأفلام أمام مجموعة من المنتجين، الموزعين ومبرمجي المهرجانات السينمائية، وتختتم الورشة بمنح جوائز للأفلام الفائزة لدعمها في مرحلة ما بعد الإنتاج.