محمد سامي ينشر صورة له مع مي عمر.. والجمهور: "ملك الدراما ولؤلؤة الشاشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك المخرج محمد سامي، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له مع زوجته الفنانة مي عمر في أحدث ظهور لهما.

ونشر سامي، صورة سيلفي، مع مي عمر، على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، لتنال إعجاب متابعيه وجمهوره.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "منورين الدنيا كلها" ، "أبوس جمالكم ولطافتكم"، "الغاليين"، "أعظم مخرجة وأعظم ممثلة في التاريخ"، "ملك الدراما ولؤلؤة الشاشة".

يذكر أن، محمد سامي يتعاون مجددا مع زوجته الفنانة مي عمر بعد تجربتهما في "نعمة الأفوكاتو" بمسلسل جديد سيعرض في رمضان 2025 بعنوان "إش إش".

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