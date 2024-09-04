فن ومشاهير

بـ"ميكرو جيب".. أحدث ظهور لـ ياسمين رئيس (صورة)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة ياسمين رئيس، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها بإطلالتها الصيفية.

ونشرت ياسمين، الصورة التي ظهرت فيها مرتدية "ميكرو جيب"، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

وبدأت ياسمين رئيس مؤخرا تصوير مسلسلها الجديد "رقم سري" وهو العمل الذي يعد امتدادًا لمسلسل "صوت وصورة" الذي تم عرضه العام الماضي.

وتجسد "ياسمين" فيه شخصية لقاء التي تناقش قضية جديدة عن الذكاء الاصطناعي.

مسلسل "رقم سري" بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمود عبدالتواب.

اقرأ أيضا:

"على طريقتها الخاصة".. منة فضالي تحتفل بمناسبة عيد ميلادها

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا