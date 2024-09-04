قبل طرحه في أوروبا.. أمير المصري ينشر فيديو دعائي جديد لفيلم "in camera"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نشر الفنان أمير المصري برومو دعائي لفيلمه الجديد in camera ، والمقرر طرحه في السينمات بالمملكة المتحدة وايرلندا والدول الأوروبية يوم 13 سبتمبر المقبل.

وشارك أمير المصري متابعيه، مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق: "نحن سنبدأ الانتشار الأن... in camera في السينما 13 سبتمبر".

وشارك الفيلم قبل ذلك في مهرجان لندن السينمائي في مسابقة Sutherland والذي أقيمت دورته في الفترة من يوم 4 إلى 15 أكتوبر الماضي.

وتدور أحداث فيلم In Camera عن ممثل شاب يتعرض لمجموعة من اختبارات التمثيل الكارثية للحصول على فرصة ولكن يواجه سلسلة من الرفض حتى يقرر خوض رحلة البحث عن دور جديد يلعبه، الفيلم من تأليف وإخراج نقاش خالد والذي يعتبر العمل الأول له كمخرج، الفيلم من بطولة أمير المصري، نبهان رضوان، روري فليك بيرن، حسينة رجا.

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