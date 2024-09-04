مشروع "عائشة لا تستطيع الطيران" يفوز بـ5 جوائز من مسابقة "فاينال كات" بمهرجان فينيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

فاز مشروع فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" للمخرج مراد مصطفى بخمس جوائز في مسابقة فاينال كات بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وعلى رأسهم جائزة الدعم الكبرى التي تُمنح لأفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وجاءت الجوائز التي حصل عليها الفيلم على النحو التالي..

● جائزة بقيمة تتراوح بين 4000 يورو و6000 يورو من سينماتيك أفريقيا التابع للمعهد الفرنسي (باريس). وتتمثل في الحصول على حقوق البث غير التجارية وغير الحصرية لمدة 7 سنوات.

● جائزة بقيمة 5000 يورو من شركة راي سينما لحق التفاوض الأول للحصول على حقوق استخدام التليفزيون المجاني في الأراضي الإيطالية والالتزام بذكر "بالتعاون مع شركة راي سينما" في التترات الخاصة بالعمل.

● جائزة تصل إلى 5000 يورو من شركة تيترا فيلم (باريس) لتصحيح الألوان؛ وما يصل إلى 3000 يورو لإنتاج نسخة رئيسية من DCP، أو إنشاء ملفات i-Tunes أو Google أو Netflix؛ وما يصل إلى 2000 يورو للترجمة المرئية الفرنسية أو الإنجليزية على الشاشة (لا تشمل الترجمة).

● جائزة بقيمة 5000 يورو تقدمها المنظمة الدولية للفرانكوفونية (OIF)/مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ/الاتحاد الأوروبي كاسترداد لخدمات ما بعد الإنتاج - التي تقدمها الجمعيات الموجودة في أحد بلدان الاتحاد الأوروبي أو مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ .

عائشة لا تستطيع الطيران للمخرج مراد مصطفى، هو إنتاج مشترك بين مصر وتونس والسعودية وقطر وفرنسا، ويدور حول عائشة وهي مهاجرة أفريقية عمرها 26 عاما.

الفيلم من بطولة بوليانا سيمون إلى جانب مغني الراب زياد ظاظا وعماد غنيم وممدوح صالح، ومونتاج محمد ممدوح، مع مدير التصوير مصطفى الكاشف الذي سبق له التعاون مع مراد في الفيلم القصير عيسى، وأحدث أعماله هو الفيلم الصومالي قرية قرب الجنة الذي انطلق في مهرجان كان السينمائي 2024.

نال مشروع عائشة لا تستطيع الطيران منحًا ودعمًا من لودج البحر الأحمر، ومؤسسة الدوحة للأفلام، وصندوق المورد الثقافي، ومهرجان الجونة السينمائي، وأكاديمية لوكارنو، وبرنامجي سينيفوداسيون ومصنع السينما في مهرجان كان، ومهرجان مونبلييه.

الفيلم من إنتاج سوسن يوسف (شركة بونانزا فيلمز)، بالاشتراك مع فيلم كلينك (محمد حفظي)، وشركة Nomadis Images التونسية (درة بوشوشة)، وStation Films (أمجد أبو العلا ومحمد العمدة) ، و MAD Solutions (علاء كركوتي وماهر دياب)، وشركة لاجوني للإنتاج السينمائي شاهيناز العقاد.