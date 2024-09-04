"الجونة السينمائي" يحتفي بحصول مشروعات من "سيني جونة" على 10 جوائز ببرنامج "فاينال كت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حصل مشروع الفيلم قيد الإنجاز "حتى بالعتمة بشوفك"، للمخرج اللبناني نديم تابت، على جائزة مهرجان الجونة السينمائي في برنامج "فاينال كت" بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، البرنامج المخصص لدعم مشروعات الأفلام العربية والأفريقية في مراحل ما بعد الإنتاج.

تقدر قيمة الجائزة بخمسة آلاف دولار أمريكي، بالإضافة إلى دعوة للمشروع كي يشارك في النسخة السابعة من منصة "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام"، والمقامة خلال مهرجان الجونة السينمائي في الفترة بين 24 أكتوبر و1 نوفمبر 2024.

وشارك في "فاينال كت" هذا العام، ثلاثة مشروعات من خريجي "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام"، وتنافست مشروعات: "عائشة لا تستطيع الطيران" لمراد مصطفى، و"كولونيا" لمحمد صيام، و"ابنتها" لسارة شاذلي، وجميعها مشروعات بدأت رحلتها بالمشاركة في "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام" كمشروعات في مرحلة التطوير.

وحصل مشروع "عائشة لا تستطيع الطيران" على خمس جوائز، من بينها جائزة مهرجان فينيسيا الرئيسية، كما نال مشروع "كولونيا" خمس جوائز أخرى، لتفوز المشروعات خريجة مهرجان الجونة على 10 جوائز من أصل 17 جائزة تم توزيعها هذا العام.

"حتى بالعتمة بشوفك" من إنتاج لبناني فرنسي قطري سعودي مشترك، ومن إخراج نديم تابت وإنتاج جورج شقير وإيلي صهيبي. وتدور أحداثه حول وقائع غريبة تقع في موقع للتشييد في قرية لبنانية يعمل بها عدد من المهاجرين السوريين، حيث يعتقد طارق، أحد العمال، أن القرية مسكونة بالأرواح.

هذا وتحدث عمرو منسي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، عن جائزة الجونة في فاينال كت، قائلًا:

"يواصل مهرجان الجونة التزامه بدعم الأصوات الواعدة في السينما العربية، والشراكة الممتدة مع مهرجان فينيسيا أقدم مهرجانات العالم، تؤكد هذا الالتزام. سعيدون بدعوة فريق مشروع (حتى بالعتمة بشوفك) للمشاركة في سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام في أول نسخة تحمل اسم البرنامج الجديد، وفخورون بأن نتائج الدورات السابقة تواصل حصد إعجاب محترفي السينما وجمهورها في كل مكان حول العالم".

وتقام النسخة السابعة من "سيني جونة"، منصة مهرجان الجونة المخصصة لمحترفي صناعة السينما، خلال الفترة بين 25 و31 أكتوبر 2024.

سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام هو برنامج يهتم بتطوير مشاريع الأفلام والإنتاج المشترك، ويهدف إلى تمكين صناع الأفلام العرب من منتجين ومخرجين، عن طريق توفير الدعم الإبداعي والمالي اللازم لهم. يتنافس على الجوائز التي يبلغ مجموعها حوالي 300،000 دولار أمريكي 20 فيلماً في مراحل التطوير وما بعد الإنتاج.

الجائزة الأولى لكل فئة قدرها 15 ألف دولار أمريكي، كما تتأهل المشروعات المشاركة لجوائز أخرى مُقدمة بواسطة شركاء المهرجان ورعاته المحليين والإقليميين.

عبر الدورات الست السابقة لمهرجان الجونة السينمائي قدم البرنامج الدعم لـ120 فيلماً، وقد فاز بعضها بجوائز دولية.

يعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.