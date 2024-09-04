بالصور.. إنجي المقدم تودع فصل الصيف على طريقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

ودعت الفنانة إنجي المقدم فصل الصيف، أثناء قضاء آخر أيام عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي.

ونشرت إنجي، مجموعة صور لها، أثناء قضاء عطلتها الصيفية، عبر حسابها بـ "انستجرام"، وعلقت: "مع السلامة يا صيف.. كنت مختصرًا ، ومررت بسرعة .. لكنني أحببت كل شيء عنك.. قبلتي إليك".

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وظهرت إنجي المقدم بإطلالة مميزة تناسب أجواء الصيف، لتنهال عليها التعليقات من متابعيها، وجاءت كالتالي: "إيه الطله الحلوة دي"، "ربنا يبارك فيكى وعلى جمالك"، "راقية ومتميزة دائماً"، "المرأة الأكثر روعة"، "الأجمل على الإطلاق".

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