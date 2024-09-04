شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات دخول حفلى عمر خيرت في دار الأوبرا خلال الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلين موسيقيين بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك يومي 23 و24 سبتمبر الجارى، وطرحت التذاكرعبر موقع تذكرتى ومتاحه لعشر فئات للجميع.

ومن تعليمات دخول الحفل،"تفتح الابواب قبل ميعاد الحفل بساعة، والالتزام بالزي الرسمي اللائق، وغير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته، ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات، ممنوع التصوير، لا يوجد استرجاع أو استبدال التذاكر، يتم غلق أبواب قاعة العرض وغير مسموح بالدخول نهائيا إلا بعد الاستراحة".

وعرضت قناة DMC حلقة الموسيقار عمر خيرت أثناء استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، والتي كانت ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية، وأطرب عمر خيرت الجمهور بتقديم مقطوعة أغنية "زى ما هي حبها" للفنان مدحت صالح والتي تم تقديمها في فيلم "مافيا" بطولة النجم أحمد السقا والنجمة منى زكي، كما عزف موسيقى أغنية "عارفة" للفنان على الحجار.

كما تألق الموسيقار عمر خيرت مؤخرًا فى واحدة من أجمل سهرات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته 32، واستقبل جمهور محكى القلعة الموسيقار عمر خيرت بحفله الموسيقى الكبير، المقام ضمن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته 32، بتصفيق كبير فور صعوده على المسرح. وقال الموسيقار عمر خيرت بعد صعوده على المسرح: "شكرا جزيلا وتحيا مصر".

وقدم عمر خيرت مقطوعاته الموسيقية المميزة، وقدم مجموعة من أشهر الأعمال الذي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور، منها الخواجة عبد القادر والبخيل وأنا، وخلى بالك من عقلك، وقضية عم أحمد، مسألة مبدأ، وعارفة، وخايف من بكرة ليه، وزى الهوى، وصابر ياعم صابر، ومافيا، وفيها حاجة حلوة، و100 سنة سينما.