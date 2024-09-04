شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلونى: أجورنا أنا وبراد بيت في فيلم Wolfs أقل من 35 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد النجم العالمى جورج كلوني تقارير التي تحدثت عن راتبه هو وزميله النجم العالمى براد بيت في أحدث تعاون لهما، بـ فيلم Wolfs، بعد أن عرض العمل الذى أخرجه المخرج العالمى جون واتس، في مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى.

خلال مؤتمر صحفي في الحدث، انتقد كلوني "مقالًا مثيرًا للاهتمام" لصحيفة نيويورك تايمز أفاد بأنه وبراد بيت حصلا على أكثر من 35 مليون دولار مقابل الفيلم.

زعم كلوني قائلا:" مهما كان مصدر راتبنا، فهو أقل بملايين وملايين وملايين الدولارات مما ورد في التقارير، وأنا أقول هذا فقط لأنني أعتقد أنه أمر سيئ لصناعتنا إذا كان هذا ما يعتقد الناس أنه حامل لواء الرواتب، أعتقد أن هذا أمر فظيع، سيجعل من المستحيل صنع الأفلام".

سيتم إصدار فيلم Wolfs بشكل محدود في عدد من دور العرض حول العالم في 20 سبتمبر الجارى، يليه ظهوره الأول عبر منصة البث على Apple TV + في 27 سبتمبر الجارى.