شكرا لقرائتكم خبر عن داليا صبور: ورشة إعادة الحكي فرصة للتعرف على الآخر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تواصل الفنانة ومدربة الأداء المسرحي داليا صبور ورشة "مسرح إعادة الحكي.. التمثيل التجسيدي" والتي تستمر فعالياتها لمدة 5 أيام، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الحادية والثلاثين (دورة د. علاء عبد العزيز)

يتعمق المشاركون بتلك الورشة في عالم الحركة المجسدة باستخدام الأدوات الارتجالية التي توفرها تقنيات مسرح إعادة الحكي لجوناثان فوكس، والتي تمارس الآن على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، ويعد هذا شكلا تفاعليا من المسرح حيث يدعي الجمهور لمشاركة قصصهم من أجل مشاهدتها وهى تعاد تمثيلها أمام أعينهم بطريقة قد تشفي وتعيد وتبني شعورا طبيعيا بالمجتمع بين المتفرجين والممثلين.

وقالت الفنانة داليا صبور : إن الورشة عبارة عن محاولة أو مساهمة في اكتشاف ذوات الفنانين الداخلية عبر الحكي وبعض التدريبات، وهذا جزء من حالة مسرحية متكاملة تعتمد علي حكي الجمهور لقصصهم ليعيد الممثلين تمثيلها بأدائهم الخاص، وبذلك تكون حالة تفاعلية متكاملة مشارك فيها الجمهور بشكل رئيسي في صناعة العمل الفني.

وأضافت "صبور": أتمنى أن يكون لمسرح إعادة الحكي نصيب أكبر من المشاركة في الدورة المقبلة عبر عرض مشارك لتفعيل الفكرة ووصولها لأكبر قدر من الجمهور، ليس فقط لدورها الاجتماعي الكبير ولكنها فرصة للتعرف على الآخر وخلق مساحة للتقارب الفكري، ولما تحمله من تحديات مغايرة لممارسة الارتجال والتواصل بين الممثل والجمهور.

داليا صبور



ورشة إعادة الحكي فرصة للتعرف على الآخر