شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد المنتج طارق الجنايني والجنازة غدا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المنتج طارق الجنايني، عن وفاة والده يحيى الجنايني، وذلك عبر حسابه بموقع فيس بوك، حيث كتب، "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" توفى إلي رحمة الله والدي الغالي الحاج يحيى الجنايني ".

وأضاف طارق:" يتم تشييع الجنازة غداً الخميس 5 سبتمبر بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفن في مقابر العائلة ب 6 أكتوبر، طريق الواحات ويقام العزاء إن شاء الله يوم الأحد ٨ سبتمبر بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".