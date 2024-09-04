شكرا لقرائتكم خبر عن ليدي جاجا تخطف الأنظار فى عرض Joker: Folie À Deux بمهرجان فينيسيا (صور) والان مع تفاصيل الخبر

لفتت النجمة ليدي جاجا الأنظار بإطلالة غريبة على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا، وذلك قبل عرض فيلمها Joker: Folie À Deux، وظهرت جاجا بصحبة خواكين فينيكس ومخرج الفيلم تود فيليبس.

وكانت شركة Warner Bros. Pictures طرحت الفيديو الترويجى الرسمى لفيلم Joker: Folie À Deux، الذى يصل دور العرض حول العالم يوم 4 أكتوبر المقبل، ووصلت مدة الفيديو إلى دقيقتين و50 ثانية.

واحتوى الفيديو الترويجى لفيلم Joker: Folie À Deux على لقطات مشوقة، ممتعة ومختلفة للفيلم المنتظر، الذى يقوم ببطولته النجمان العالميان خواكين فينيكس وليدى جاجا.

كما أكدت فرانسين مايسلر Casting Director لفيلم Joker: Folie à Deux، أن المغنية العالمية ليدى جاجا ستذهل كل مشاهدى العمل، جاجا ستقدم شخصية هارلي كوين في الجزء الثانى من الفيلم الشهير.

وتلعب جاجا في Joker: Folie à Deux دور البطولة أمام النجم العالمى خواكين فينيكس، الذى سيقدم شخصية الـ Joker من جديد، الدور الذي أكسبه جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن الفيلم الأول الذى طرح في 2019.



ليدي جاجا



ليدي جاجا في مهرجان فينسيا



ليدي جاجا



ليدي جاجا قبل عرض Joker: Folie À Deux



ليدي جاجا



ليدي جاجا