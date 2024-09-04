فن ومشاهير

ليدي جاجا تخطف الأنظار فى عرض Joker: Folie À Deux بمهرجان فينيسيا (صور)

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القاهرة - سامية سيد - كتب علي الكشوطي

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 08:43 م

لفتت النجمة ليدي جاجا الأنظار بإطلالة غريبة على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا، وذلك قبل عرض فيلمها Joker: Folie À Deux، وظهرت جاجا بصحبة خواكين فينيكس ومخرج الفيلم تود فيليبس.

وكانت شركة Warner Bros. Pictures طرحت الفيديو الترويجى الرسمى لفيلم Joker: Folie À Deux، الذى يصل دور العرض حول العالم يوم 4 أكتوبر المقبل، ووصلت مدة الفيديو إلى دقيقتين و50 ثانية.

واحتوى الفيديو الترويجى لفيلم Joker: Folie À Deux على لقطات مشوقة، ممتعة ومختلفة للفيلم المنتظر، الذى يقوم ببطولته النجمان العالميان خواكين فينيكس وليدى جاجا.

كما أكدت فرانسين مايسلر Casting Director لفيلم Joker: Folie à Deux، أن المغنية العالمية ليدى جاجا ستذهل كل مشاهدى العمل، جاجا ستقدم شخصية هارلي كوين في الجزء الثانى من الفيلم الشهير.

وتلعب جاجا في Joker: Folie à Deux دور البطولة أمام النجم العالمى خواكين فينيكس، الذى سيقدم شخصية الـ Joker من جديد، الدور الذي أكسبه جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن الفيلم الأول الذى طرح في 2019.

ليدي جاجا وخواكين فينيكس وتود فيليبس Joker: Folie À Deux
ليدي جاجا

 

ليدي جاجا وخواكين فينيكس وتود فيليبس Joker: Folie À Deux
ليدي جاجا في مهرجان فينسيا
ليدي جاجا وخواكين فينيكس وتود فيليبس Joker: Folie À Deux
ليدي جاجا 

 

ليدي جاجا وخواكين فينيكس وتود فيليبس Joker: Folie À Deux
ليدي جاجا قبل عرض Joker: Folie À Deux

 

ليدي جاجا وخواكين فينيكس وتود فيليبس Joker: Folie À Deux
ليدي جاجا 

 

ليدي جاجا وخواكين فينيكس وتود فيليبس Joker: Folie À Deux
ليدي جاجا 
ليدي جاجا وخواكين فينيكس وتود فيليبس Joker: Folie À Deux
خواكين فينيكس

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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