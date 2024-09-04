ريهام عبدالغفور تنتظر عرض "كتالوج" وتستعد للمشاركة في رمضان 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنتظر الفنانة ريهام عبدالغفور عرض مسلسلها الجديد "كتالوج" قريباً، والذي يشاركها بطولته عدد من النجوم.

"كتالوج" من بطولة ريهام عبدالغفور، ومحمد فراج، وتارا عماد، وسماح أنور، وأحمد عصام السيد، ودنيا سامي، تأليف أحمد عبدالله ومن إخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج أحمد الجنايني.

كما تستعد ريهام لموسم رمضان 2025 بمسلسل جديد، يشاركها بطولته فتحي عبدالوهاب وإياد نصار، إخراج هاني خليفة، ومن إنتاج الشركة المتحدة.

يذكر أن ريهام عبدالغفور عرض لها مؤخراً في السينما فيلم "ليلة العيد"، بطولة يسرا، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزي، هنادي مهنا، محمد لطفي، أحمد خالد صالح، مايان السيد، وعدد آخر من الفنانين. من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.