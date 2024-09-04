بالصور| بكاء هادية غالب ومشاركة مي كساب.. طرح برومو مسلسل "الغالب غالب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت منصة يانجو بلاي، عن المقطع الدعائي الرسمي لمسلسلها "الغالب غالب"، الذي تقوم ببطولته هادية غالب، إذ من المقرر انطلاق عرضه 19 سبتمبر 2024، على أن يتم الكشف عن حلقتين كل أسبوع.

يقدم المسلسل نظرة على حياة هادية غالب كأحد الشخصيات المثيرة للجدل في العالم العربي بعيداً عن بريق علامتها التجارية، ويستعرض التحديات التي تواجهها في مجال الأعمال، والحملات التسويقية الكبيرة، والانتقادات المستمرة. يأخذ المسلسل التسجيلي المشاهدين في رحلة عبر حياتها الشخصية، حيث توازن بين مسيرتها المهنية الناجحة وسعيها للعثور على الحب.

وظهر في المقطع الدعائي عدد من النجوم البارزين مثل الفنانة مي كساب وصانع المحتوى إسلام فوزي، والعديد من المؤثرين السعوديين. كما يقدم "الغالب غالب" لمحة عن دائرة هادية المقربة، بما في ذلك والدها طارق الذي يسعى لتحقيق الكمال، ووالدتها إيمان، وأصدقائها وزملائها.

جدير بالذكر أنه تم تصوير المسلسل في مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ويتكون من 8 حلقات.