فن ومشاهير

بـ"شورت قصير".. نوال الزغبي تقضي عطلتها الصيفية في فرنسا (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرصت المطربة اللبنانية نوال الزغبي على قضاء عطلتها الصيفية من داخل مدينة كان الفرنسية.

ونشرت نوال، مقطع فيديو لها بالقرب من شاطئ "كان" عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "استمتع بكل ثانية من حياتك".

وظهرت نوال الزغبي بإطلالة صيفية، مرتدية شورت جينز أزرق، وقميص باللون البرتقالي، تضع قبعة فوق رأسها.

View this post on Instagram

A post shared by Nawal El Zoghby - نوال الزغبي (@nawalelzoghbi)

وكانت أخر أغاني الفنانة نوال الزغبي بعنوان "من باريس" وطرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وعلى حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وتلقى نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة متخطية حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة خلال شهرين فقط.

اقرأ أيضا..

محمد سامي ينشر صورة له مع مي عمر.. والجمهور: "ملك الدراما ولؤلؤة الشاشة"

"رغم أزمة حذف أغانيه".. محمد الشرنوبي يطرح أغنية جديدة بعنوان "ملكة زمانك"

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا