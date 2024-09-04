بـ"شورت قصير".. نوال الزغبي تقضي عطلتها الصيفية في فرنسا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرصت المطربة اللبنانية نوال الزغبي على قضاء عطلتها الصيفية من داخل مدينة كان الفرنسية.

ونشرت نوال، مقطع فيديو لها بالقرب من شاطئ "كان" عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "استمتع بكل ثانية من حياتك".

وظهرت نوال الزغبي بإطلالة صيفية، مرتدية شورت جينز أزرق، وقميص باللون البرتقالي، تضع قبعة فوق رأسها.

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وكانت أخر أغاني الفنانة نوال الزغبي بعنوان "من باريس" وطرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وعلى حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وتلقى نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة متخطية حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة خلال شهرين فقط.

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