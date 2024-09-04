"جوكر في الهجوم".. نبيل الحلفاوي يعلق على اقتراب انتقال هذا اللاعب للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان نبيل الحلفاوي، عن رأيه في مصطفى زيكو مهاجم فريق زد، بعد تداول أخبار حول اقتراب انتقاله للنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكتب "الحلفاوي"، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": زيكو.. أراه جوكر هجوميا، حلا مزدوجا لمشكلتي الجناح والمهاجم، المهم رؤية كولر".

وكان النادي الأهلي أعلن عن تعاقده مع عمر الساعي قادما من الإسماعيلي لمدة 5 سنوات في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء هذا التعاقد في ظل تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لموسم 2024/25.

وسبق أن أعلن المارد الأحمر بشكل رسمي عن التعاقد مع كل من، المدافعين أشرف داري ويوسف أيمن، بجانب الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله.

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