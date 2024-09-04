منة عرفة تنشر 13 إطلالة جريئة ومختلفة لها بجزر المالديف (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة الشابة منة عرفة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها ترصد رحلتها بجزر المالديف.

ونشرت منة، صور وفيديوهات من الرحلة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تفريغ الصور .. جزر المالديف".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "يا لهوي على الجمال" ، "جريئة" ، "وشك نور بعد الطلاق" ، "حلوة".

جدير بالذكر أن، آخر أعمال منة عرفة كان مسلسل "ليل بنات" وعرض في السباق الدرامي لرمضان 2023 وهو بطولة سهير رمزي، هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، حنان سليمان وهو من تأليف رانيا عاطف وإخراج عبد العزيز حشاد.

بالإضافة إلى فيلم "أسود ملون" بطولة رنا رئيس، بيومي فؤاد، محمد كيلاني، ميس حمدان، أحمد فتحي، وإخراج حسن البلاسي.

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