فن ومشاهير

منة عرفة تنشر 13 إطلالة جريئة ومختلفة لها بجزر المالديف (صور وفيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة الشابة منة عرفة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها ترصد رحلتها بجزر المالديف.

ونشرت منة، صور وفيديوهات من الرحلة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تفريغ الصور .. جزر المالديف".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "يا لهوي على الجمال" ، "جريئة" ، "وشك نور بعد الطلاق" ، "حلوة".

جدير بالذكر أن، آخر أعمال منة عرفة كان مسلسل "ليل بنات" وعرض في السباق الدرامي لرمضان 2023 وهو بطولة سهير رمزي، هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، حنان سليمان وهو من تأليف رانيا عاطف وإخراج عبد العزيز حشاد.

بالإضافة إلى فيلم "أسود ملون" بطولة رنا رئيس، بيومي فؤاد، محمد كيلاني، ميس حمدان، أحمد فتحي، وإخراج حسن البلاسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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