وفاة والد المنتجين طارق وأحمد الجنايني.. موعد ومكان تشييع الجنازة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن المنتج طارق الجنايني، منذ قليل، وفاة والده الحاج يحيى الجنايني، على أن يتم تشييع الجنازة غدا الخميس.

وكتب طارق ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي).. توفي إلي رحمة الله والدي الغالي الحاج يحيى الجنايني".

وأضاف: "سيتم تشييع الجنازة غدا الخميس ٥ سبتمبر بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والدفن في مقابر العائلة ب ٦ أكتوبر، طريق الواحات".

ويعد الراحل يحيي الجنايني ابنيه المنتجين طارق الجنايني وأحمد الجنايني.