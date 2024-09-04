موعد ومكان عزاء والد المنتجين طارق وأحمد الجنايني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن المنتج طارق الجنايني، منذ قليل، وفاة والده الحاج يحيى الجنايني.

وكتب طارق الجنايني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "توفي إلي رحمة الله والدي الغالي الحاج يحيى الجنايني، وسيتم تشييع الجنازة غداً الخميس ٥ سبتمبر بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ،والدفن في مقابر العائلة بمدينة ٦ أكتوبر، طريق الواحات".

وأضاف: "سيقام العزاء إن شاء الله يوم الأحد ٨ سبتمبر بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.. إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".

ولدى يحيي الجنايني ابنين هما المنتج طارق الجنايني والمنتج أحمد الجنايني.

وكان المنتج طارق الجنانيني، أعلن تصوير الجزء الثاني من فيلم الحريفة، تمهيدًا لعرضه في السينمات العام المقبل.

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