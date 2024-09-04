"بابنا مفتوح لكل مبدع".. تركي آل الشيخ يعلق على تصريحات أمير طعيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، على تصريحات الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والتي تحدث فيه عن الاهتمام السعودي بالفن المصري، ورعاية وتقديم مجموعة من الأفلام والمسرحيات المصرية في كثير من المدن السعودية.

ونشر ترك آل الشيخ"، مقطع فيديو لحديث أمير طعيمة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "أشكرك ياصديقي العزيز أمير وسعيد إن بداياتك بالمسرح كانت معنا بموسم الرياض وستقدم المزيد والمزيد، أتمنى لك النجاح وبابنا مفتوح لكل مبدع عربي وعالمي، ونحب مصر وعلاقتنا معها علاقة استراتيجية".

وكان الشاعر أمير طعيمه، تحدث في برنامج "إيجي بودكاست"، عن أعمال ونجاحات المستشار تركي آل الشيخ، في منطقة بوليفارد الرياض قائلًا: "أنا بحب تركي آل الشيخ على المستوى الشخصي وإحنا اصدقاء من زمان بس شفت مواقف كتيرة ليه حلوة، هو جدع وطيب وقلبه أبيض، والراجل ده بالهيبة لما بيزعل من حد بيصفى بسرعة".

وأضاف: "كنت في الرياض قبل أول موسم للرياض بحوالي 5 شهور وماشيين وقدمنا حتة أرض صحراء كبيرة، قعد يقول على حاجات تتعمل في 9 سنين، بعد كده قولت هروح الاقي ملعب صغير وسينما ومسرح، لكن بعد مدة لقيت نفسي بعمل مسرحية في البوليفارد اسمها عطل فني، وكانت وش السعد عليا، وتحولت مدينة كبيرة وكل سنة بقيت بتكبر اكتر".

وأكمل: "تجربتي معاه كلها خير ونجاح وبتكلم في اللي ربنا هيحاسبني عليه، تركي آل الشيخ هو بيحب اللي يتعامل معاه يبقى سعيد، هو عمل نقلة في الفن وعمل ثورة فنية، عمر ما حد حاول يطمس الهوية هو جايب الفن المصري وبيحترمه وببني بلد بطريقة جديدة فيها انفتاح على العالم".

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه (GEA)، أعلن عن مناطق جديدة ستُقام فيها فعاليات موسم الرياض، وتحدث عن أبرز الفعاليات والمفاجآت المقرر إقامتها ضمن النسخة الخامسة.

ومن المقرر إقامة فعاليات الدورة الخامسة من موسم الرياض الترفيهي في الفترة من 12 أكتوبر المقبل حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، وسيشهد الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية.

اقرأ أيضا..

وفاة والد المنتج طارق الجنايني.. موعد ومكان تشييع الجنازة

موعد ومكان عزاء والد المنتج طارق الجنايني