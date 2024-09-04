بسبب مشهد "أحضان"..سميرة صدقي تكشف حقيقة خلافها مع محيي إسماعيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة سميرة صدقي، حقيقة خلافها مع الفنان محيي إسماعيل بسبب فيلم "أنا والعذراء والجدي".

وقالت سميرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل": "ده المشكلة اللي بيخليني مبرضاش أطلع في البرامج بسبب كدة.. لما عملنا فيلم العذراء والجدي مش أبراج، عذراء هو متجوز واحدة ومازالت عذراء وهو بيبقى عامل جدي وساعة الجد بيبقى جدي".

واستكملت: "فيه مشهد هو جاي من برة وبينام جنبي فالمفروض يقعد يعيط فمعيطش.. فبيحضني، فأنا قولت يا جماعة كدة انتوا خرجتوا برة النص بس كدة .. وقولوها بعد كدة محيي إسماعيل إعتدى على سميرة صدقي، وعمل مش عارفة إيه، وحكايات عشان يعملوا تريندات".

وأضافت: "محيي إسماعيل محدش يزعل منه وهو شخصية جميلة وهو عبقري وأجدع واحد يعمل الأدوار المركبة".

فيلم "أنا والعذراء والجدي" عرض بالسينمات عام 1989 وخاض بطولته محيي إسماعيل وسميرة صدقي وعلي الغندور وأحمد نبيل وأحمد السنباطي وحسين الشريف ومن تأليف وإخراج أحمد النحاس.