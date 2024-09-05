الشامي يواصل نجاحه ويتصدّر للأسبوع السابع على التوالي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يُحافظ النجم الشامي على مراتب متقدّمة في قائمة الفيديوهات الأكثر شهرة على تطبيق “يوتيوب” من خلال أغنيته الأخيرة “وين”.

وللأسبوع السابع على التوالي، لا يزال الشامي يُحافظ على تألّقه في هذه القائمة، وقد احتلّ مؤخراً المرتبة 21، بعدما وصل إلى المرتبة 11 في الأسبوع الممتدّ من 26 تمّوز/يوليو حتى 1 آب/أغسطس.

يُذكر أن الشامي هو من النّجوم القلائل الذين استطاعوا اختراق هذه القائمة العالميّة، حيث توجد أقل من 5 أغانٍ فقط باللغة العربيّة فيها.

تجدرُ الإشارة إلى أنّ أغنية “وين” لامست، بعد أقلّ من شهرَين على طرحها في الأسواق الرقميّة، الـ74 مليون مشاهدة عبر تطبيق “يوتيوب” ونالت شهرة واسعة على التطبيقات الموسيقيّة كافة.