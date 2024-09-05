سميرة صدقي تتصدر تريند جوجل لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تصدرت الفنانة سميرة صدقي تريند محرك البحث "جوجل"، عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعة اعتزالها التمثيل.

وقالت سميرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل"، إنها متصالحة مع نفسها وراضية عن الأعمال الفنية التي قدمتها خلال مشوارها الفني، موضحة أنها شاركت مؤخرًا بمسلسل "جري الوحوش" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.

وأوضحت أنها لم تعتزل الفن حسبما أشيع منذ أيام قليلة، لافتة إلى أنها شاركت مؤخرًا في مسلسلات "جري الوحوش، وطبيبة شرعية، وعالم تاني".

وأشارت سميرة صدقي، إلى أنها لا تظهر كثيرًا في وسائل الإعلام، خوفًا من تحريف تصريحاتها وكأنها فعلت شيئًا مشينًا، وبعض الصفحات تجتزئ كلامها لإثارة الجدل على السوشيال ميديا، وهي في حقيقة الأمر لم تسئ لأحد.

وأضافت، أن الواسطة والمحسوبية موجودة في الفن منذ زمن، قائلة: "التمثيل والروح الفنية لا تحتاج لواسطة.. يجب أن يكون الممثل موهوب حتى يترك بصمة مع المشاهد".

يذكر أن كانت آخر أعمال سميرة صدقي مشاركتها في مسلسل جري الوحوش الذي عرض في رمضان 2024، وهو من بطولة الفنان نضال الشافعي

اقرأ أيضًا:

نادين نسيب نجيم: "بفضل الشاب اللي عيونه غامقه وبشرته سمراء"

جورج وسوف يعلن موعد حفلته الغنائية المقبلة في العراق.. صورة