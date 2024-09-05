"أروع زوج وأحن أب وخير صديق".. حنان ترك توجه رسالة رومانسية لـ زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

هنأت الفنانة حنان ترك زوجها بمناسبة عيد ميلاده، ووجهت له رسالة رومانسية.

وشاركت حنان ترك صورة تجمعها بزوجها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وعلقت عليها: "قضاء عام واحد معك يعادل ألف عام من تجربة جميع ملذات الحياة الأخرى، عيد ميلاد سعيد لأروع زوج وأحن أب وخير صديق، كل عام وإنت حبيبي".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "بسم الله ماشاء الله كل سنة وانتم طيبيبن، ربنا يخليكم لبعض، اللهم بارك، ربنا يسعدكم ويفرحكم، المحترمة، حبيبتي الجميلة".

جدير بالذكر أن حنان ترك اعتزلت الفن قبل سنوات، وظهرت في آخر أعمالها بعد ارتداء الحجاب، وبينها فيلم المصلحة بطولة النجوم: أحمد السقا، أحمد عز، كندة علوش، صلاح عبدالله.

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