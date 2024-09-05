فن ومشاهير

"بملابس رياضية".. أحدث ظهور لياسمين صبري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها، مقطع فيديو من أحدث ظهور لها، على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ياسمين الفيديو، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت داخل صالة الألعاب "الجيم" مرتدية الملابس الرياضية، وبدون مكياج.

وكانت آخر مشاركات الفنانة ياسمين صبري مسلسل "رحيل" والذي عُرض بموسم دراما رمضان 2024، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، بينهم: أحمد صلاح حسني ومحمد كيلاني.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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