"البوتجاز" يشعل مطاردة حجب أغاني شيرين عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يشهد الصراع الساخن بين المطربة شيرين عبد الوهاب، وشركة روتانا، يوما بعد يوم، تطورات عديدة، خاصة عبر المنصات والتطبيقات الإلكترونية.

المطربة شيرين عبد الوهاب كانت قد كشفت عبر صفحتها في موقع "أكس"، عن طرح أغانيها، عبر حساب بعنوان "البوتجاز"، عبر تطبيق الفيديوهات "rumble"، عقب توالي حذف الأغاني التي طرحها، وآخرها "عسل حياتي" من موقع "يوتيوب"، ومواقع التواصل الإجتماعي.

وقامت إدارة موقع " rumble"، اليوم بحذف صفحة "البوتجاز"، بالتزامن مع حذف الأغاني التي طرحتها المطربة شيرين عبد الوهاب، عبر موقع "أكس".

ومن جانبها، قامت المطربة شيرين عبد الوهاب، بإتاحة التحميل مجانا، عبر روابط تطبيقات "تيليجرام" و"we transfer" للأغاني الخمس التي طرحتها، وهي: اللي يقابل حبيبي، هنحتفل، بتمنى أنساك، على البال، عسل حياتي.

المطربة شيرين عبد الوهاب، تبادلت مؤخرا مع شركة روتانا، تقديم البلاغات، بالتزامن مع حذف الأغاني التي طرحتها عبر موقع يوتيوب، ومنصات مواقع التواصل، بالإضافة إلى حجب الصفحات التي تقوم بتداولها، وذلك بناءا على طلب روتانا ميوزيك.