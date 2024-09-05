تطوّر جديد في أزمة مسلسل كريم فهمي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت أسرة مسلسل “220 يوم” للفنان كريم فهمي بتصوير المشاهد الأولى منه، بعد انتهاء الأزمة التي تسببت في تأجيل التصوير مرات عدة، حيث بدأ فريق العمل بتصوير المشاهد الأولى خارج القاهرة، وانتقل الأبطال لاستكمال تصوير بعض المشاهد في منطقة مصر الجديدة.

واحتفلت أسرة المسلسل ببدء تصوير المشاهد الأولى منه والتقطوا بعض الصور التذكارية.

مسلسل “220 يوم” مكوّن من 15 حلقة، وهو بطولة: كريم فهمي وصبا مبارك وعلي الطيب وحنان سليمان وعايدة رياض وميرا دياب ولينا صوفيا وغيرهم من الوجوه الشابة… ومن تأليف محمود زهران، سيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وإخراج كريم العدل.

من ناحية أخرى، يستعد كريم فهمي لمشاركة النجمة ياسمين عبد العزيز في عمل درامي جديد من المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، وذلك بعد النجاح الباهر الذي حققه مسلسل “ونحب تاني ليه” في موسم رمضان 2020.

وبدأت ياسمين وكريم في جلسات التحضير للمسلسل مع السيناريست عمرو محمود ياسين والشركة المنتجة له، للاتفاق على تفاصيله وترشيح فريق العمل للبدء بالتصوير في أقرب وقت ممكن، تمهيداً لعرضه في موسم رمضان 2025، والمسلسل مكوّن من 30 حلقة.

وكان آخر أعمال كريم فهمي مشاركته كضيف شرف في فيلم “السرب” الذي تدور أحداثه حول الضربات الجوية التي تمت وفق تنسيق أمني ومعلوماتي بين مصر وليبيا، للردّ على مقتل 21 مواطناً مصرياً قبطياً على يد التنظيم الإرهابي “داعش” في درنة بليبيا. والفيلم هو بطولة: أحمد السقا، منى زكي، قصي خولي، شريف منير، دياب، ومجموعة من ضيوف الشرف بينهم آسر ياسين ومحمود عبد المغني وكريم فهمي وأحمد حاتم، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج وأحمد نادر جلال.