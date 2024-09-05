ليدي غاغا تخوض تجربة مختلفة في “جوكر”.. هذا ما كشفته عن الفيلم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت نجمة البوب ليدي غاغا في مهرجان البندقية السينمائي الأربعاء أنها حاولت خلال استعدادها لدورها إلى جانب يواكين فينيكس في فيلم “جوكر: فولي آ دو” Joker: Folie a deux المنافس على الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي إلى “نسيان” ما تعلمته في مجال الغناء.

ولفتت المغنية الأنظار وعدسات المصوّرين لدى وصولها الأربعاء إلى الليدو مرتدية فستانا أسود ومعتمرة قبعة “بيبي” Bibi من اللون نفسه غطت الجزء الأعلى من شعرها الأشقر البلاتيني، قبل أن تعقد مؤتمرا صحافيا عن الفيلم المدرج ضمن المسابقة الرسمية.

ويثير الفيلم توقعات عالية إذ أن الجزء الأول “جوكر”، المستوحى من شخصية من عالم الشرائط المصوّرة “دي سي كوميكس”، أحدث مفاجأة بنيله جائزة الأسد الذهبي قبل خمس سنوات، قبل أن يحقق إيرادات فاقت مليار دولار في عروضه التجارية ويفوز بطله يواكين فينيكس بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل.

ويخوض الفيلم تاليا تحدي إقناع لجنة التحكيم برئاسة إيزابيل أوبير بتتويج هذا الجزء الثاني الذي صوّر بأسلوب مسرحية غنائية.

وقالت ليدي غاغا في المؤتمر الصحافي الذي شارك فيه فينيكس “لا أستطيع أن أقول إنها مسرحية غنائية بالمعنى الدقيق للكلمة، إذ أنها مختلفة تماما في كثير من النواحي. نحن نستخدم الموسيقى لإعطاء الشخصيات حقا طريقة للتعبير عما يجب أن يقولوه لأن الحوار ليس كافيا”.

وأضافت “لقد سجلنا كل شيء على الهواء مباشرة، بعدما عملنا كثيرا على طريقتنا في الغناء”.

وأضافت نجمة البوب التي دخلت عالم السينما مع فيلم “ايه ستار إز بورن” إلى جانب برادلي كوبر “بشكل عام، أعتقد أن السينما والموسيقى لهما قوة مذهلة لتغيير الطريقة التي يشعر بها الناس بأنفسهم”.

واستلزم الفيلم إجراء عدد كبير من البروفات التدريبية.

وقال يواكين فينيكس الذي تولى بطولة هذا الجزء الثاني بعد فوزه بجائزة الأوسكار عن دور “جوكر” في الجزء الأول: “كل لقطة قدمت نسخة مختلفة تماما (…) ومكّننا ذلك من إعطاء الطاقة اللازمة”.

واضاف: “جزء من المتعة بالنسبة لي كان أخذ هذه المعايير الغنائية، والسعي إلى إيجاد طريقة لتتبناها الشخصيات وتتمكن من التعبير عن أنفسها من خلال غنائها”.