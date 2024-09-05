إلهام شاهين توجه رسالة لعالم بالأزهر دافع عنها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجهت الفنانة إلهام شاهين رسالة إلى الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، بعد دفاعه عنها عقب جدل تصريحها الخاص بأداء الصلاة في أوقات العمل.

وكتبت إلهام منشوراً عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” قائلة: “شكرا جزيلا للعالم الجليل د. سعد الدين الهلالى.. نتعلم من حضرتك الكثير.. نتعلم الأخلاق قبل كل شيء وعدم التنمر.. وأن الدين يسر وليس عسر.. نتعلم كيف يكون احترام الإنسان لأخيه الإنسان”.

وتابعت: “نحتاج لوجود كثيرين مثلك فى حياتنا من ذوى العقول الراجحة والأخلاق السامية لنفهم جوهر الدين الإسلامي السمح.. ونتعلم مسئولية الكلمة التى تنشر الخير والمحبة والسلوكيات الحسنة بين الناس.. الرسول الكريم قال: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق).. نعم الدين أخلاق”.

وكانت إلهام شاهين قد أشارت في وقت سابق إلى أن تصريحاتها عن المُخرج الذي كان يترك العمل أثناء وقت كل صلاة كانت منذ سنوات، وليست حديثة، مشيرة إلى أنها أدلت بها في إحدى الندوات.