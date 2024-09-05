رسالة مؤثّرة من صلاح عبد الله لابنته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان صلاح عبد الله عبر صفحته الخاصة في “فيسبوك” رسالة مؤثرة وجّهها لابنته دنيا، بعد حصولها على جائزة “أفضل مذيعة راديو” في ملتقى التميّز والإبداع العربي.

وكتب صلاح في رسالته: “بنتي دنيا لما اتخرجت من إعلام قسم إذاعة وتليفزيون حاولت أساعدها وفشلتْ، ولما فشلت حزنت واكتأبت، لكن بنتي قاوحت وكافحت ونجحت وساعتها أدركت رسالة المولى عزّ وجل لما بنتي نجحت بفضله تعالى وبموهبتها وبمجهودها وإصرارها واعتمادها علي نفسها ودلوقتي بقوللها “أنا فخور بيكي يادنيا” فلا تكلّي ولا تملّي واستمري والله ولي التوفيق… مبرووك يا دنيتي”.

يُذكر أن صلاح عبد الله يشارك في مسلسل “تيتا زوزو” الذي سيُعرض في 21 أيلول (سبتمبر) الحالي، وسيظهر فيه بشكل مختلف عن الأعمال التى قدّمها من قبل، والمسلسل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، ويضم في بطولته كلاً من: إسعاد يونس وإسلام إبراهيم وندى موسى وحمزة العيلي ونور محمود.

كما شارك صلاح عبد الله في موسم رمضان الماضي بمسلسل “عتبات البهجة” مع الفنانين: يحيى الفخراني، جومانا مراد، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، محسن منصور، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، وعلاء زينهم.