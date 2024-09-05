عمرو مصطفى في هجوم جديد.. هل قصد عمرو دياب!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان عمرو مصطفى الجدل من جديد بسبب استمراره في كتابة المنشورات الهجومية ضد أحد الفنانين من دون أن يذكر اسمه، غير أن الجمهور ربط المنشور بالفنان عمرو دياب.

وكتب عمرو مصطفى عبر حسابه الرسمي في “فيسبوك” منشوراً قال فيه: “لما تلاقي حد في سنّ المفروض يكون فيه قدوة، لكن بيختار يعيش دور الشاب بالحلق والتاتوهات، وبدل ما يحافظ على احترام نفسه، بيستخدم لجان إلكترونية، وفيديوهات وبودكاستات عشان يشوّه سمعة الناس باتهامات زي الجنون”.

وتابع: “اللي بيعمل كده، مش قادر يواجه نجاح غيره ولا يثبت نفسه إلا بتصرفات سطحية وكومنتات مدفوعة، النجاح مش في المظاهر ولا في كلام ورا الشاشات، النجاح هو الثبات على المبادئ والقيم، واللي بيفضل محترم جمهوره وأخلاقه هو اللي بيفضل فنان حقيقي”.

واختتم عمرو مصطفى منشوره المثير للجدل، قائلاً: “خلّوا الأفعال تتكلم، والتاريخ دايماً هيكشف مين كان على حق ومين كان بيحاول يغطي على نفسه بالشو الإعلامي”.

يُذكر أن عمرو مصطفى احتفل بمرور 25 عاماً على مسيرتة الفنية، من خلال رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وقال فيها: “ربع قرن من الإبداع… 25 سنة من الشغف والتحدي، الحمد لله اليوم بحتفل بمرور 25 سنة على بدايتي في عالم التلحين، 25 سنة من العمل مع أعظم النجوم، من لحظات الإلهام اللي تحولت لأغاني حفظها الملايين”.