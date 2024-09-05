صناع البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو يحتفلون بعرضه في فينيسيا

ياسر رشاد - القاهرة - احتفل فريق عمل فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو بعرض الفيلم ضمن برنامج أوريزونتي اكسترا بالدورة الـ 81 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، والتي ستستمر حتى السابع من سبتمبر القادم.

وعرض فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو أمس الأربعاء الرابع من سبتمبر في تمام التاسعة مساءا في قاعة SALA GIARDINO السينمائية، وسبقه في نفس اليوم ونفس القاعة عرض ثان ولكن في الثانية والنصف ظهرا للصحافة والصناع، أما العرض الثالث والأخير فكان اليوم الخميس 5 سبتمبر في تمام التاسعة صباحا بقاعة SALA GIARDINO.

صناع فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

وحرص علي حضور العرض العالمي الأول لفيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو أبطاله عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، والكلب رامبو، ومعهم المخرج والكاتب خالد منصور والمنتجون محمد حفظي و رشا حسني، بالإضافة إلي فريق العمل السيناريست محمد الحسيني، مدير التصوير احمد طارق بيومي، ومصممة الملابس ناردين إيهاب، والمونتير أحمد الجندى، والموسيقار احمد مصطفي زكي، ومصمم الصوت محمد صلاح، مصمم فني وديكور مارك وجيه، ومحمد جمال الـمنتج منفذ وغيرهم من فريق العمل.

وتم طرح الإعلان الرسمي لفيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو ويظهر الإعلان قصة حسن الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد "رامبو" من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي.

وعرض فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو في أوريزونتي اكسترا ,القسم الذي تُعرض من خلاله الأفلام التي تمثل أحدث اتجاهات السينما العالمية للمواهب الشابة.

وسيكون مهرجان فينيسيا هو المحطة الأولى لعرض فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو رسميا بعد رحلة استمرت لأكثر من 8 سنوات ما بين التحضير والتصوير، من إنتاج محمد حفظي من خلال شركة فيلم كلينك والمنتجة رشا حسني التي تخوض أولى تجاربها في إنتاج الأفلام الروائية الطويلة بالتوازي مع مسيرتها المهنية الناجحة في مجالي النقد والبرمجة السينمائية في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية المهمة ومن توزيع فيلم كلينك المستقلة للتوزيع في جميع أنحاء العالم .

والفيلم قد حصل الفيلم مؤخرًا على جائزة خدمات الهوية البصرية وخدمات DCP لمشروع في مرحلة ما بعد الإنتاج، المقدمة من شركة Creative Media Solutions في الدورة الخامسة من أيام عمان لصناعة السينما وسوق عمان للمشاريع .

كما حصل فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو أيضًا على عدد من منح الإنتاج من بينها منحة إنتاج صندوق البحر الأحمر السينمائي لدعم الأفلام، ومنحة إنتاج الأفلام الروائية الطويلة للصندوق العربي للثقافة والفنون آفاق، ومنحة الإنتاج السينمائي من المنظمة الدولية الفرانكفونية.

بينما حصل سيناريو الفيلم على عدد من منح التطوير من بينها منحة تطوير الأفلام الروائية الطويلة من الصندوق العربي للثقافة والفنون آفاق، وجائزتين تطوير من منصة الجونة السينمائية، شارك سيناريو الفيلم في عدد من مختبرات ومعامل التطوير والتمويل، من بينها برنامج تطوير الأفلام الفرنسي “La Fabrique Cinéma Programme” والذي يُشرف على تنظيمه المعهد الفرنسي وتُقام فعالياته كأحد أنشطة سوق مهرجان كان السينمائي الدولي، وملتقى بيروت السينمائي لتطوير ودعم الأفلام، وورشة تطوير الأفلام السينمائية التي نظمتها الهيئة الملكية الأردنية، وبرنامج “Dot.on.the.map” كجزء من فعاليات مهرجان أيام قبرص السينمائية، وورشة أفلام سين لتطوير الأفلام بمصر، كما شارك سيناريو الفيلم في عدد من أسواق التمويل السينمائية من بينها سوق مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد وسوق مهرجان ديربان السينمائي بجنوب أفريقيا.