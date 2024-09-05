مليش ف الزحمة .. شعر

ياسر رشاد - القاهرة - من بين ثمار الإبداع المتناثرة هنا وهناك، تطفو على السطح قطوف دانية، تخلق بنضجها متعة تستحق التأمل، والثناء، بل تستحق أن نشير إليها بأطراف البنان قائلين: ها هنا يوجد إبداع..

هكذا تصبح "قطوف"، نافذة أكثر اتساعًا على إبداعات الشباب في مختلف ضروبها؛ قصة، شعر، خواطر، ترجمات، وغيرها، آملين أن نضع عبرها هذا الإبداع بين أيدي القراء، علّه يحصل على بعض حقه في الظهور والتحقق.

"سمية عبدالمنعم"

مليش ف الزحمة.. من يومي

غريب بين همهمات اللوم

وبهرب بين حيطان نومي

وبرمي روحي جوه اليوم

أدور ف آخره عن نفسي

تتوه ف السكة كالعادة

تاخدني التوهة من نفسي

وتهرب روحي بزيادة

وشوش الناس سهام طايرة

بترمي الجرح وتعدي

وعجلات السنين دايرة

ولسه حالفه ما تهدي

أنا اللي توهت ف الدايرة

وتنهيدي جرح خدي

ودمعة م الزمن حايرة

لا أنا قده ولا قدي

مليش في الانتظار.. لكن

مكاني بنتظر مغصوب

وبركان الوجع ساكن

يصبرني أنا أيوب

مفيش ف الغربة شيء ثابت

ولا روح الغريب بتتوب

لا أنا بصرخ ولا ساكت

ولا غالب ولا مغلوب

مليش ف الحلم... وبعافر

وفاكر نفسي زي الطير

جناحي ف الفضا مسافر

تلومه الريح يلوم الغير

غريب ف الرحلة.. ومعاند

ولسه القلب شايل.. خير

وضهري لو يميل... ساند

وقلبي لو يموت.. بيطير

مليش ف الحزن... بس حزين

بتوه من نفسي وألقاني

أسافر ف المواني سنين

ياخدني حنيني من تاني

ألوم الغربة.. تنطق مين؟

أنا المظلوم ولا الجاني

يقولوا دا أول العاشقين

ترد الروح.. أنا التاني.