تعرف على موعد حفل عمر خيرت بـ الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

يستعد الموسيقار عمر خيرت لإحياء حفل موسيقي، في "زد بارك" بالشيخ زايد، والمقرر إقامته يوم 19 سبتمبر المقبل.

وروج الموسيقار للحفل ونشر البوستر الدعائي الخاص بها، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة".

يذكر أن الموسيقار عمر خيرت أحيا حفل غنائي بمدينة العلمين الجديدة على خشبة المسرح "الروماني"، يوم الخميس 22 أغسطس الماضي، وذلك ضمن سهرات برنامج "صاحبة السعادة" لـ الإعلامية إسعاد يونس.

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