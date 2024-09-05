بطريقة كوميدية.. محمد كيلاني يروج لمسلسل "تيتا زوزو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

روج الفنان محمد كيلاني لمسلسله الجديد الذي يحمل عنوان "تيتا زوزو"، المقرر عرضه عرضه 21 سبتمبر الجاري على قناة DMC.

ونشر كيلاني صورة تجمعه بالفنانة إسعاد يونس، على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "تيتا زوزو 21 سبتمبر، تصبحوا على خير".

يشارك في بطولة مسلسل تيتا زوزو الفنانة إسعاد يونس، مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت.

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