بحضور أشرف زكي و محمد فراج.. تشييع جنازة والد المنتجين طارق وأحمد الجنايني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شيع منذ قليل جثمان والد المنتجين طارق وأحمد الجنايني، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور صلاة الجنازة أبرزهم محمد فراج، تميم يونس، أحمد داود، أشرف زكي صبري فواز، أحمد طارق نور، وكزبرة، نور النبوي، وعفاف مصطفى وغيرهم.

وأعلن خبر الوفاة ابنه المنتج طارق الجنايني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "توفي إلي رحمة الله والدي الغالي الحاج يحيى الجنايني، وسيتم تشييع الجنازة غداً الخميس ٥ سبتمبر بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ،والدفن في مقابر العائلة بمدينة ٦ أكتوبر، طريق الواحات".

وكان المنتج طارق الجنانيني، أعلن تصوير الجزء الثاني من فيلم الحريفة، تمهيدًا لعرضه في السينمات العام المقبل.