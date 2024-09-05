١٢ حلقة.. موعد عرض مسلسل "ديبو" لـ محمد أنور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

يواصل الفنان محمد أنور، تصوير حلقات مسلسله الرعب الكوميدي الجديد "ديبو"، الذي تنتجه شركة "S Productions" للمنتجة سالي والي، والمقرر عرضه عبر منصة "Yango Play" يوم 13 سبتمبر الجاري

والمسلسل مكون من 12 حلقة بمشاركة العديد من النجوم وضيوف الشرف الذين سيتم الكشف عنهم تباعا

مسلسل "ديبو" من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف إيهاب بليبل، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى "ديبو" يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أنه خاص بالحيوانات لتنقلب الأحداث رأسا على عقب.

كما تواصل المنتجة سالي والي، تحضيرات مسلسل آخر جديد من إخراج أحمد خالد، وتأليف ورشة كتابة هشام هلال.

فيما تنتظر أيضا عرض مسلسل "سراب" للنجم خالد النبوي والمخرج أحمد خالد، عبر منصة TOD.