منة فضالي تشارك متابعيها صورًا جديدة من عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها، على السوشيال ميديا صورًا من عيد ميلادها.

ونشرت منة، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عاوزة أشكر بجد من قلبي كل حد تعب معايا اليوم ده، من ديكور وتنظيم والكيك، حقيقي مفيش غلطة والأكل كان تحفة، والديكور كان رائع حقيقي بجد ميرسي علي تعبكم وعلي النظافة بجد كل حاجه كانت مظبوطة".

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "كل سنة وأنتي طيبة، العمر كله في سعادة وفرح، عقبال سنين كتير في سعادة يا فنانة، ربنا يحميكي ويجعل أيامك كلها أعياد، قمر أوي".

يذكر أن الفنانة منة فضالي أعلنت اعتذارها عن المشاركة في مسلسل "جوما"، بعد ساعات من نشرها صور من كواليس المسلسل، وكتبت على حسابها بموقع "فيسبوك"،"صباحكم كله خير، للعلم اعتذرت عن مسلسل جوما لأسباب مش هعرف اتكلم فيها، مبروك لكل كاست العمل، بالنجاح يارب".

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