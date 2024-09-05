شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عمر أفندي الحلقة 14.. زوجة أحمد حاتم تذهب إليه في زمن الأربعينيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل عمر أفندي الحلقة 14 أحداثا مشوقة، حيث قام أباظة (محمود حافظ)، بقتل الحصان الذي حاول عمر (أحمد حاتم)، وزينات (آية سماحة)، المراهنة عليه، لسد دينهم، وأثناء عودتهم من الرهان، يخبر عمر زينات بحبه الشديد له، وفي نفس اللحظة تظهر ماجي (ميران عبد الوارث)، وتشاهد زوجها برفقة زينات، ويكتشف أنها دخلت إلى منزل والده، ووصلت إلى السرداب الذي نقلها هي الأخرى إلى زمن الأربعينيات.

مسلسل عمر أفندى بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، مصطفى أبو سريع، محمد عبدالعظيم، ميران عبد الوارث، إسماعيل فرغلي، ميمي جمال، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

وتدور الأحداث حول أحمد حاتم الذى يعيش في الوقت الحالي ومتزوج من ميران عبد الوارث ولديه ابنة، لكن تأخذ الأحداث منحى دراميا شيقا مع عودته بالزمن إلى فترة الأربعينيات، من خلال سرداب في منزل والده، حيث يقع في حب فتاة أخرى تجسدها آية سماحة، ما يؤدي إلى تعقيدات في علاقاته العاطفية.