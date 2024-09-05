شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير لصناع فيلم "رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" في فينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر أبطال فيلم "رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" مع ظهور خاص لبطل الفيلم "الكلب رامبو" في الphotocall الخاص بفريق عمل الفيلم، وذلك بالتزامن مع العرض الأول للفيلم ضمن برنامج "أوريزونتي اكسترا" بالدورة الـ 81 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، والتي ستستمر حتى السابع من سبتمبر الجارى، وذلك بقاعة قاعة SALA GIARDINO السينمائية.



العرض العالمي الأول بحضور أبطال الفيلم عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، والكلب رامبو، ومعهم المخرج والكاتب خالد منصور والمنتجون محمد حفظي و رشا حسني. بالإضافة إلي فريق العمل السيناريست محمد الحسيني، مدير التصوير احمد طارق بيومي، ومصممة الملابس ناردين إيهاب، والمونتير أحمد الجندى، والموسيقار احمد مصطفي زكي، ومصمم الصوت محمد صلاح، مصمم فني وديكور مارك وجيه، ومحمد جمال الـمنتج منفذ وغيرهم من فريق العمل.



وسيكون مهرجان فينيسيا هو المحطة الأولى لعرض الفيلم رسميا بعد رحلة استمرت لأكثر من 8 سنوات ما بين التحضير والتصوير، من إنتاج محمد حفظي من خلال شركة فيلم كلينك والمنتجة رشا حسني التي تخوض أولى تجاربها في إنتاج الأفلام الروائية الطويلة .



الظهور الأول لأبطال الفيلم



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