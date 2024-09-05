شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا ضيف الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى على 9090 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل الفنانة روجينا ضيفة على برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى عبر إذاعة الراديو 9090 خلال حلقة اليوم الخميس والتي تذاع الساعة 5 مساء، وتتطرق خلال الحلقة إلى كواليس مسلسل سر إلهي التي خاضت به مارثون دراما رمضان الماضى.

كما استطاع المسلسل تحقيق نجاح كبير مع إعادته على شاشة dmc إذ حقق نجاحاً كبيراً فور عرضه وهو ما حصل أيضاً على منصة watch it .

مسلسل سر إلهي مكون من 15 حلقة وعرض لأول مرة فى شهر رمضان الماضى 2024، والعمل من بطولة النجمة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.